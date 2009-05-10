Lastik almanın tam zamanı

Tüketicilerin tasarruf eğilimleri nedeniyle, daha ucuz olan Uzakdoğu ürünü lastiklere olan talebin ve buna paralel ithalatının arttığı bildirildi. Uzakdoğu ürünlerinin satışındaki ciddi artış, Avrupa üretimi lastiklerde büyük kampanyalara yol açtı.



Tüketicilerin tasarruf eğilimleri nedeniyle, daha ucuz olan Uzak doğu ürünü lastiklere olan talebin ve buna paralel ithalatının arttığı bildirildi.



Bursa'da kurulu Hakan Otomotiv'in lastik birim müdürü Ömer Çelik, dünyayı etkileyen ekonomik kriz nedeniyle Türkiye'de lastik seçiminde Uzak doğudan ithal daha ucuz ürünlerin ön plana çıktığını belirtti.



Jant ve lastiklerde tasarrufa gidilmesi sonucunda Uzak doğudan ithalatın arttığını ifade eden Çelik, "Bu ürünlerin kaliteleri tartışılır. Normalde jantlarda alüminyum oranı yüzde 30-32 olması gerekirken, Uzak doğudan gelenlerde oran yüzde 70'lere ulaşıyor. Bu oran, yol performansını, sürüş güvenliğini olumsuz etkiliyor" dedi.



Lastiklerde de fiyatı ucuz tutmak için kaliteden ödün verildiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:



"Araç güvenliği denildiğinde ilk akla gelen lastiklerdir. Dayanıklı olması, sürüş güvenliği sağlaması, yakıt tüketimini artırmaması gerekiyor. Çok ucuza satılan ürünlerde bu kadar özelliği bulmak zor. Ülkede en fazla satılan 205-55-16 ebatlarındaki lastiklerin (orta ve üst sınıf araçların lastikleri) kaliteli olanları 200-350 TL arasında değişiyor. Fiyatlar, hız değerlerine ve kullanılan teknolojiye göre artıyor.



Aynı ebatlardaki Uzak doğu ürünleri ise 120 lira civarında satılıyor. Bu fiyatların altına da inilebiliyor. Orta ve alt sınıf otomobillerin kaliteli lastikleri (195-65-15 ebatlarında) ise 120-175 TL arasında farklılık gösteriyor. Uzak doğu ürünleri ise 80 lira civarında değişiyor."



Çelik, piyasada lastik markasının son aylarda çok arttığını, bu markaların önemli bölümünün Uzak doğu ürünü olduğunu belirterek, "Piyasada rekabet artınca Avrupa ürünü kaliteli lastiklerde kampanyalara gidilmeye başlandı. Liste fiyatlarının oldukça altında satılıyor. Özellikle sezon geçişi bu dönemde lastik almanın tam zamanı" dedi.



Bu dönemde dört mevsim lastik satışlarının arttığını dile getiren Çelik, araç sahiplerinin yaz bakımını erteleyebildiklerini, ancak lastiklerde daha duyarlı hareket ettiklerini söyledi.

