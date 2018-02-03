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Lastiğini tamir ettiği TIR'ın dorsesinin altında kalarak öldü

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da lastiğini tamir ettiği TIR'ın dorsesinin altında kalan Iraklı Faris İbrahim Muhammed Hüseyin (35) hayatını kaybetti

03 Şubat 2018 17:19

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da lastiğini tamir ettiği TIR\'ın dorsesinin altında kalan Iraklı Faris İbrahim Muhammed Hüseyin (35) hayatını kaybetti.
Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Sanayi Sitesi\'ndeki bir lastikçide çalışan Faris İbrahim Muhammed Hüseyin, patlayan lastiğini tamir etmek için TIR\'ın dorsesinin altında girdi. Bu sırada kriko arızalanıp inince, Hüseyin, dorsenin altında kaldı.
Olay yerinde yaşamını yitiren Faris İbrahim Muhammed Hüseyin cesedi, yapılan incelemenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

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