Lastiği patlayan otomobil, tur otobüsüyle çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı

Emre KOLTUK/AKÇAABAT (Trabzon), (DHA)- TRABZON\'un Akçaabat ilçesinde lastiği patlayan otomobil, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek, hareket halindeki tur otobüsüne çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Abbas Okumuş yaşamını yitirdi, otobüste bulunan 14 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Akçaabat\'ın Akçakale mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Trabzon\'dan Giresun yönüne giden Abbas Okumuş yönetimindeki 61 KF 315 plakalı otomobilin lastiğinin patladı. Sürücü Okumuş\'un direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, karşı şeride geçerek, Ö.Ö. yönetimindeki, 33 KNE 44 plakalı, bir turizm şirketine ait otobüse çarptı. Otobüs de, kaldırımda park halindeki yabancı ülke plakalı cipe çarparak durabildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Abbas Okumuş olay yerinde yaşamını yitirdi, otobüsteki 14 yolcu yaralandı.

Ekipler tarafından otobüsten çıkarılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Soruşturma başlatıldı.



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