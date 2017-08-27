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Lastiği patlayan otomobil takla attı: 5 yaralı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - KİLİS'te, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı Kaza, sabah saatlerinde Kilis- Gaziantep karayolu 20’nci kilometresinde meydana geldi

27 Ağustos 2017 15:52

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - KİLİS\'te, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Kaza, sabah saatlerinde Kilis- Gaziantep karayolu 20’nci kilometresinde meydana geldi. İ.Y. yönetimindeki 27 R 5004 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp takla atarak tarlaya düştü. Kazada sürücü İ.Y. ile araçta otomobilde bulunan H.Y., M.Y., E.Y. ve M.Y. yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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