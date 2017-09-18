Lastiği patlayan minibüs yoldan çıktı: 15 yaralı

Özan TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Marmara Ereğlisi İlçesi\'nde lastiği patlayan yolcu minibüs şarampole savrulması sonucu meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı.

Kaza, Marmara Ereğlisi\'nin Dereağzı Mahallesinde meydana geldi. İstanbul\'dan Tekirdağ\'a giden Erdoğan Göksu yönetimindeki 59 FG 555 plakalı yolcu minibüs, lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkıp 3 metre şarampole savruldu. Kazada minibüste bulunan 15 yolcu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerinez olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi ile Çorlu Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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