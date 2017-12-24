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Lastiği patlayan kamyon devrildi, sürücü yaralandı

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde lastiği patlayan kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyerlere çarparak, devrildi

24 Aralık 2017 16:10

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde lastiği patlayan kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyerlere çarparak, devrildi. Kamyonda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında, TEM yolunun Yumrukaya mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Uğur Çağıl (29) yönetimindeki 34 ZV 3123 plakalı kamyonun lastiği patladı. Kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, bariyerlere çarptı. Devrilen kamyonda sıkışan Çağıl, yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapanırken, olay yerine çağrılan itfaiye ekibi, yaralı sürücüyü araçtan çıkardı. Olay yerine çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdığı Çağıl, tedaviye alındı. Yol, bir süre sonra ulaşıma yeniden açılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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