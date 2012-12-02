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Dünya

Last.FM'in eski başkanı 'taciz suçu'yla karşı karşıya!

Müzik sitesi Last.FM’in eski başkanı Stefan Glaenzer, 'Cinsel Saldırganlar Kütüğü'ne kaydedildi

02 Aralık 2012 11:33

Müzik sitesi Last.FM’in eski başkanı Stefan Glaenzer'in, uyuşturucu alıp metrolarda kadınlara sarkıntılık yaptığı gerekçesiyle hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, Glaenzer’in sürekli metroya bindiği ve kadın yolculara sürtündüğü belirlendi.

Bir kadın yolcunun şikâyeti üzerine Glaenzer’i takibe alan sivil polisler kendisinin bir istasyonda inip bir başka vagona bindiğini ve kadın yolcuları taciz ettiği tespit etti.

Polis tarafından sorgulanan Glaenzer'in de tacizi itiraf ettiği bildirildi.

Eski DJ, olay sırasında esrar çekmiş olduğunu ve ne yaptığının farkında olmadığını iddia etti.

Üç çocuk babası olan Stefan Glaenzer, “Cinsel Saldırganlar Kütüğü”ne kaydedildi.

Eski bir DJ olan Glaenzer, Last.FM’deki hisselerini 2007’de 22 milyon sterline satmıştı.

 

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