-LASS GALATASARAY YOLCUSU MU? MADRİD (A.A) - 29.07.2011 - İspanyol basını, Real Madrid'in Fransız futbolcusu Lass'ın Galatasaray'a gitmek için görüşmeler yapmaya başladığını yazdı. As gazetesi, Real Madrid'den ayrılma kararı alan Lass'ın yeni takımını en kısa zamanda belirlemek istediğini ve Galatasaray'ın şu anda favori gözüktüğünü ileri sürdü. Real Madrid kulüp binasına bu sabah saat 11.45'te (TSİ 12.45)gelen Lass'ın görüşmelere başladığı belirtilerek, "son anda 8 milyon Avro öneren Galatasaray'ın isminin geçtiği" ifade edildi. Lass ile İtalya'nın Juventus ve Milan kulüplerinin de ilgilendiği ancak Galatasaray'ın somut teklifle geldiği bildirildi. Bu arada, Lass için 17 ila 20 milyon avro arasında bonservis bedeli isteyen Real Madrid'in ise Galatasaray'ın getirdiği 8 milyonluk teklife karşı bir çözüm yolu aradığı iddia edildi.