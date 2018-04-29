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BBC Türkçe

Las Vegas'taki müzik festivaline saldırı: 2 ölü, 24 yaralı

ABD'nin Las Vegas kentinde otellerin bulunduğu alanda düzenlenen bir müzik festivalinde en az bir kişinin ateş açtığı bildiriliyor. Bir hastane sözcüsü, olay nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin yaralandığını açıkladı. Polis bir saldırgan

29 Nisan 2018 20:30

ABD'nin Las Vegas kentinde otellerin bulunduğu alanda düzenlenen bir müzik festivalinde en az bir kişi ateş açtı.

Saldırı nedeniyle kentte panik yaşanırken, bir hastane sözcüsü 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin yaralandığını açıkladı.

Amerikan CNN televizyonuna konuşan bir hastane sözcüsü, yaralılarda kurşun yarası olduğunu söyledi.

Haber ajanslarının geçtiği fotoğraflarda yüzlerce kişi olay yerinden kaçmaya çalışırken görülüyor.

Polis bir saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Operasyon sürüyor.

Olayın, Mandalay Bay Oteli'nin yakınlarında gerçekleştiği kaydediliyor.

Sosyal medyada yayılan bazı görüntülerde otomatik silah sesleri duyuluyor.

Polis, operasyonu tehlikeye atacağı gerekçesiyle halka polis yetkililerinin görüntülerini canlı yayınlamamaları ve pozisyonlarını paylaşmamaları çağrısı yaptı.

Polis, kenttekilere olay yerinden uzak durma çağrısı yaptı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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