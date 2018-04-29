Las Vegas'taki müzik festivaline saldırı: 2 ölü, 24 yaralı

ABD'nin Las Vegas kentinde otellerin bulunduğu alanda düzenlenen bir müzik festivalinde en az bir kişi ateş açtı.

Saldırı nedeniyle kentte panik yaşanırken, bir hastane sözcüsü 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin yaralandığını açıkladı.

Amerikan CNN televizyonuna konuşan bir hastane sözcüsü, yaralılarda kurşun yarası olduğunu söyledi.

Haber ajanslarının geçtiği fotoğraflarda yüzlerce kişi olay yerinden kaçmaya çalışırken görülüyor.

Polis bir saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Operasyon sürüyor.

Olayın, Mandalay Bay Oteli'nin yakınlarında gerçekleştiği kaydediliyor.

Sosyal medyada yayılan bazı görüntülerde otomatik silah sesleri duyuluyor.

Polis, operasyonu tehlikeye atacağı gerekçesiyle halka polis yetkililerinin görüntülerini canlı yayınlamamaları ve pozisyonlarını paylaşmamaları çağrısı yaptı.

Polis, kenttekilere olay yerinden uzak durma çağrısı yaptı.