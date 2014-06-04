Las Vegas'ta 'Şampiyon Fener' yazılı kağıt Melo'yu çileden çıkardı

ABD’nin Las Vegas kentine tatile giden Galatasaraylı Felipe Melo, ailesiyle birlikte kaldıkları Julian Serano-Aria otelinin restoranında karşılaştığı eski futbolcu Coşkun Birdal ve arkadaşı Ayhan Erdoğan’ın, “Şampiyon Fenerbahçe” yazılı kağıt göstermesine sinirlenerek kavgaya tutuştu, çağrılan polis tutanak tuttu.

Hürriyet'ten Koray Durkal olayı şöyle anlatıyor;

Yer: ABD’nin kumarhaneleriyle ünlü Las Vegas kenti...

Tarih: 30 Mayıs 2014 Cuma...

Tatil için bulundukları kentte, kaldıkları Julian Serano-Aria otelinin restoranına inen eski futbolcu Coşkun Birdal ve arkadaşı Ayhan Erdoğan ile eşleri, hemen arka masalarında oturan Galatasaraylı Felipe Melo ile karşılaşır.

Koyu Fenerbahçeli Ayhan Erdoğan’ın aklına, Melo’ya muziplik yapmak gelir. Hemen bir kağıda “Şampiyon Fenerbahçe” yazıp, Birdal’ın yanına oturur ve eşinin objektifine poz verir. Amaç yazıyla arkadaki Melo’yu aynı karede göstermektir.

Sonra sıra espriyi Melo’ya yapmaya gelir... Bu kez “Şampiyon Fenerbahçe” yazılı kağıt Melo’ya gösterilir. Ne olursa, ondan sonra olur.

Müşteriler şaşkınlık yaşadı

Yazıyı gören Melo bir anda çılgına döner ve ortalık karışır. Yerinden fırlayan Brezilyalı, Birdal ve Erdoğan’ın üzerine yürür. Tekmeler havada uçuşurken, restorandaki müşteriler bağrışmaya başlar.

Melo’nun sinirini iyi bilen koruması Carlao Souza, araya girip tarafları ayırır. Birdal ve Erdoğan saldırıya uğradıklarını belirtip polis çağırır. Şikayetçi olduklarını bildirirler. Polis, işlem yapar. Tutanak tutulur ve Melo kendi oteline gider.

Restorandakiler endişeyle izledikleri olayın Türkiye’de oynayan bir Brezilyalı yıldız ve eski bir futbolcu ile arkadaşı arasında gerçekleştiğini öğrendiklerinde şaşkınlıkları gizleyemezler.

'Önce el hareketi yaptı, sonra tekme attı'

Eski futbolcu Coşkun Birdal, Las Vegas’ta Felipe Melo ile yaşadıkları olayı Hürriyet’e anlattı:

Arkadaşı ile birlikte Melo’dan şikayetçi olan Coşkun Birdal, “Yapılan sadece espriydi. Ben bir yabancı futbolcu böyle bir olaya güler geçer sandım. Şaşkınım. Her şey Las Vegas polisinin kayıtlarında var” dedi.

Coşkun Birdal, 1996-2011 yılları arasında, aralarında Denizlispor, Erzurumspor, Konyaspor, Samsunspor, Manisaspor, Antalyaspor, Eskişehirspor ve Diyarbakırspor’un bulunduğu 12 takımda forma giydi. Oynadığı takımlarda golcülüğüyle dikkat çekti.

'Şaka yapmak istedi'

- Coşkun, geçmiş olsun. Melo ile Las Vegas’ta bir tatsızlık yaşamışsınız. Neler oldu, anlatır mısın?

- Teşekkür ederim. Biz restorana geldiğimizde Melo, arka masamızda oturuyordu. Eşi ve arkadaşlarıyla yemek yiyordu. Arkadaşım Ayhan Erdoğan, Fenerbahçeli olduğu için Melo’ya bir şaka yapmak istedi. Kağıda “Şampiyon Fenerbahçe” yazarak önce poz verdi ardından Melo’ya gösterdi.

- Onun tepkisi ne oldu?

- Melo, yazıyı görünce çok sinirlendi, önce orta parmağını bize gösterdi sonra küfürler etmeye başladı. Olay giderek büyüdü ve eşi de müdahil oldu.

Koruma, tam koruma

- Size fiili müdahalesi oldu mu?

- Tekme salladı arkadaşıma. Sonra biz polis çağırdık. İkimize birden savurdu tekmeyi ama arkadaşıma değdi sadece. Bulunduğumuz şartlardan dolayı, Amerika’da olduğumuz için biz müdahelede bulunmadık kendisine. Polis aramakla yetindik.

- Yanında koruması da varmış. O bir şey yaptı mı?

- Evet, yanındaydı koruması... Koruma da bildiğin, harbi koruma.. Kendisi tekme atarken, koruması onu tutmaya çalışıyordu.

- Peki sadece yazı gösterdiğiniz için mi kızdı, yoksa sözlü bir sataşma mı olmuştu?

- Yok, sadece yazıdan dolayı. Arkadaşım F.Bahçeli olduğu için yazıyı gösterdi. Kendince espri yaptı. Ama karşı tarafın algılaması farklı oldu.

'Bizim otelimizdi'

- Ne sebeple gitmiştiniz Las Vegas’a?

- Tatil için gittik. Ve dün (önceki gün) döndük.

- Polisi siz mi çağırdınız, Melo mu?

- Biz çağırdık.

- Polis olayla ilgili bir işlem yaptı mı?

- Şikayetçi olduk biz. Polis de tutanak tuttu. Onun ve bizim arkadaşın ifadeleri yazıldı.

- Sonra neler oldu?

- Orası bizim oteldi. Kendisi başka otelde kalıyordu. Yemek yemeye gelmişti o restorana. Sonra kendi oteline gitti.

'Kamerayı görünce'

- Melo, senin eski futbolcu olduğunu biliyor mu?

- Yok, zannetmiyorum. Ben açıkçası bir yabancı futbolcunun böyle bir tepki vereceğini beklemiyordum. Şaşırdım. Güler geçer diye düşünmüştüm ama öyle olmadı.

- Siz restorandan fotoğraflarınızı instagrama koymuşsunuz. Kavga anını gösteren fotoğraf veya kayıt var mı?

- Yok. Bizim arkadaşlar kameraya çekiyorlardı ama tam yakalayamadılar o anı. Zaten Melo bunu görünce hemen içeri kaçtı.