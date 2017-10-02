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Dünya
Deutsche Welle

Las Vegas’ta konsere saldırı: 2 ölü

Las Vegas’ta bir otelde düzenlenen konsere düzenlenen silhalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 14'ü ağır 24 kişi yaralandı. Polis, bir saldırganın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

02 Ekim 2017 13:00

ABD'nin Las Vegas kentinde ünlü Mandeley Oteli yakınında düzenlenen müzik festivalindeki bir konser sırasında bir saldırganın etrafına rastgele ateş açtığı, olayda çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Hastaneden yapılan açıklamada 2 kişinin öldüğü, 14'ü ağır 24 kişinin yaralandığı öğrenildi. Saldırının otomatik bir silahla düzenlendiği ve saldırganın yakalanması için operasyon başlatıldığı bildirildi.

Saldırının hangi nedenle düzenlenmiş olduğu ve saldırının tek kişi tarafından düzenlenip düzenlenmediği henüz bilinmiyor. Las Vegas polisi, bir saldırganın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Las Vegas polisi twitter üzerinden paylaştığı mesajda vatandaşların Mandaley Oteli çevresine ve havalimanına gidilmemesini tavsiye etti.

© Deutsche Welle Türkçe

Dpa/Reuters/Afp, ÇA/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Las VegasMandeley OteliVegasMandaley OteliDeutsche Welle Türkçe Dpa/Reuters/Afp

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