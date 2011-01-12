Las Vegaslı striptizciyi betona gömdüler!

T24 - 32 yaşındaki Jason Griffith, evinde tartıştığı 31 yaşındaki striptizci sevgilisi Deborah Flores-Narvaez'i öldürdükten sonra, genç kadının cesedini parçalara ayırıp betona gömdü. Griffith, polisin cesedi bulmasının ardından tutuklandı.





DEXTER'DAN MI ETKİLENDİ?



Flores-Narvaez, 14 Aralık'ta burlesk şovu için sahne almak üzere bir yıldır çalıştığı Luxor gazinosuna gelmeyince ev arkadaşı polise haber verdi. Ardından yakınları genç kadını aramaya başladı. Flores-Narvaez 12 Aralık gecesi Griffith'in evine bir seri katilin hikayesini anlatan 'Dexter' adlı diziyi izlemeye gideceğini söyledi.



Griffith'in arkadaşı Louis Colombo polise o gece iki sevgili tartıştığını anlattı. Colombo bunun üzerine evi terk etti. Birkaç saat sonra döndüğünde Griffith titriyordu, Flores-Narvaez'in cansız bedeni yerdeydi. Colombo, Griffith'in kadını plastik bir küvetin içine koyup üzerine beton dökmesine yardım etti. Küvet sızdırmaya başlayınca, ikili birkaç gün sonra aletlerle gelip cesedi çıkardı ve parçaladı. Vücudunu ve bacaklarını iki ayrı parçaya koyup üzerine beton döktü ve daha sonra bir dolabın içine sakladı.



Sorguya alınan Colombo, polisleri cesede götürdü. Polisler evde siyah saç tutamı ve beton parçaları buldu. Çiftin bir yıldır birlikte olduğu ve daha önce de polisin çiftle ilgili ev içi şiddet ihbarı aldığı ortaya çıktı.



Flores-Narvaez'in iki yıl önce finans kariyerini bırakıp dansçı olmak için Las Vegas'a yerleştiği de belirtildi. Genç kadının ablası Celeste Flores-Narvaez, "Hiç kimse böyle bir şeyin sevdiği birinin başına gelebileceğini düşünemez. Kalbimiz paramparça" diye konuştu.





