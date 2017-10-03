Las Vegas saldırısında ölü sayısı 59’a yükseldi

İstanbul, 2 Ekim (DHA) – ABD’nin Las Vegas eyaletinde, bir konser alanına kaldığı otelin 32. katından ateş açarak en az 59 kişinin ölümüne ve 400’den fazla kişinin yaralanmasına sebep olan 64 yaşındaki Stephen Paddock, ABD tarihinin en ölümcül saldırısını gerçekleştirdi.

Saldırıdan sonra IŞİD olayı üstlenmesine rağmen yetkililer olayın örgütle bir bağlantısı olmadığı kanısındalar.

Sabıka kaydı bulunmayan Paddock’un babası ise federal bir hapishaneden kaçmayı başarabilmiş bir banka soyguncusu olduğu ve FBI’ın en çok arananlar listesinde yer almış bir suçlu olduğu duyuruldu.