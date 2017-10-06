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Dünya

Las Vegas saldırganı, yardım mı aldı?

Paddock, sadece geçen yıl 33 silah satın almış

06 Ekim 2017 11:16

AS Vegas’ta pazar akşamı otelin 32’nci katından konser alanına ateş açarak 59 kişiyi öldüren sonra da intihar eden Stephen Paddock’un (64) eylemini büyüteç altına alan Amerikalı emniyet yetkilileri, büyük bir silah ve mühimmat yığınağı yapan saldırganın planının bir yerinde destek almış olabileceği üzerinde duruyor.

Bilgisayarı temiz

Clard County Şerifi Joseph Lombardo, “Bildiğimiz şu, Paddock onlarca yıl bilinmedik bir hayat sürmüş; silahlar, mühimmat almış ve bunun  nasıl olduğunu hiçbir zaman tam olarak anlayamayacağız” dedi. Paddock, sadece geçen yıl 33 silah satın almış. Paddock’un bilgisayar, telefonu ve diğer elektronik cihazlarını inceleyen uzmanlar, ideolojik bir motife ya da radikal bir gruba işaret eden bir bulguya rastlamamış. Lombardo, Paddock’un saldırıdan sonra kaçma planı yaptığının da anlaşıldığını kaydetti.

Malia Obama'nın gittiği konseri mi hedef alacak

Hürriyet'in haberine göre; Stephen Paddock’un Las Vegas’tan iki ay önce Chicago’daki Lollapalooza festivali sırasında eylem planlamış olabileceğine dair şüpheler oluştu. Paddock’un festival alanına bakan iki otel odası kiraladığı öne sürüldü. Otel yetkilileri, Stephen Paddock adında bir kişinin otelde kalmadığını açıkladı. Lollapalooza’da The Killers, Chance the Rapper ve Muse sahne almıştı. Festivale katılanlardan biri de Obama’nın kızı Malia (19) idi.

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