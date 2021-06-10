'Las Tesis' davasında karar açıklandı

Şilili kadınların 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle gerçekleştirdiği danslı protesto eylemi 'Las Tesis'in benzerini Kadıköy'de yapan 6 kadın hakkındaki davada karar çıktı.

Anadolu 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar Ayşen Ece Kavas, Fidan Ataselim, Sevda Yeniköylü ve avukatları Tuba Torun katıldı.

Avukat Tuba Torun, savcının sanıkların beraat etmesi yönündeki mütalaasına katıldıklarını belirterek "Dosya kapsamı dikkate alındığında sanıkların şartlar uygun olmadığı için dağılmadığı anlatılmıştır. Suç işleme kastı ile hareket etmemişlerdir. Müvekkilerin beraatini talep ediyoruz" dedi. Sanıklar son sözlerinde önceki beyanlarını tekrar ettiklerini kaydederek beraat etmeyi talep etti. Davayı karara bağlayan mahkeme, 6 sanığın da ayrı ayrı beraat etmesine karar verdi.

Duruşmanın ardından açıklama yapan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun Genel Sekreteri Fidan Ataselim, "Protestoya katıldığımız için altı arkadaşımızla birlikte hakkımızda dava açılmıştı. Bugün beraat kararı çıktı arkadaşlar. Asla yalnız yürümeyeceğiz. Bu karar anayasal hukuk devletinde olması gereken bir karardır. 4 duruşmanın geçmesi bile aslında bu ülkede hukuksuzlukların ne aşamaya geldiğinin göstergesidir. Bu yüzden biz yasanın, anayasanın, İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması için mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

Sanıkların avukatı Tuba Torun ise şu ifadeleri kullandı:

"Bu sonuç haksız bir yargılanmanın çok haklı bir sonucudur. Burada esas yargılanması gereken kadınların özgürlüğü ve eşitliği için mücadele eden kadınlar değil eşitliğe, özgürlüğe karşı baskıcı zihniyettir. Bu yargılamanın başlamış olması, arkadaşlarımızın ilk andan itibaren önce ablukaya alınarak, dağılmalarına izin vermeyerek anayasal haklarını kullanmaya izin vermeyerek bir şekilde onları haksız bir şekilde yargılanmaya zorlayan ve ters kelepçeyle götüren uygulamanın protestosudur."