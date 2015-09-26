Las Palmas maçında sakatlanan Messi 3-6 hafta sahalardan uzak kalacak

İspanya Birinci Futbol Ligi La Liga'nın 6. haftasında Barcelona'nın sahasında Las Palmas'ı 2-1 yendiği maçın başında sakatlanan Lionel Messi, 3-6 hafta sahalardan uzak kalacak.

Hürriyet'in haberine göre, Camp Nou'da oynanan karşılaşmanın henüz 3. dakikasında sağ kanattan savunmanın arkasına sarkarak kale sahasına giren Messi, Las Palmaslı Pedro Bigas'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Bu müdahaleyle sol dizinden sakatlanan ve bir süre oyun alanında tedavisi yapıldıktan sonra saha kenarına gelen Arjantinli futbolcu, ardından yeniden maça dahil oldu.



Oyuna tekrar girmesinin ardından kendini yere bırakan Messi, maça devam edemedi. 10. dakikada yürüyerek sahadan ayrılan Arjantinli yıldız, yerini Munir El Haddadi'ye bıraktı.

Sahayı terk ettikten sonra hastaneye götürülen ve kontrolleri gerçekleştirilen Messi'nin durumu hakkında kulüpten açıklama yapılmadı. İspanya basınında ise Arjantinli yıldızın 3 ile 6 hafta arasında sahalardan uzak kalabileceği öne sürüldü.



Karşılaşmada Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri, 25. ve 54. dakikalarda Uruguaylı Luis Suarez attı. Neymar, 66. dakikada penaltı atışından yararlanamazken, Las Palmas'ın tek golü, 88. dakikada Jonathan Viera'dan geldi. Barcelona bu galibiyetle puanını 15'e çıkardı. Las Palmas ise 5 puanda kaldı.