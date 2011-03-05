-LARSEN HAKEMLERİ İZLEYECEK İSTANBUL (A.A) - 05.03.2011 - UEFA Hakem Konvansiyonu Türkiye Sorumlusu, UEFA gözlemcisi ve mentörü Jorn West Larsen, bu akşam yapılacak Galatasaray-Kardemir Karabükspor ile yarın yapılacak Beşiktaş-Trabzonspor maçlarını izleyecek. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, dün yapılan Kayserispor-Manisaspor karşılaşmasını Kadir Has Stadı'nda izleyen ve maçın ardından Hüseyin Göcek ve yardımcılarının maç sonu toplantısına katılan Larsen, bu akşam 19.00'da başlayacak Galatasaray-Kardemir Karabükspor maçı ile yarın saat 19.00'da başlayacak Beşiktaş-Trabzonspor maçlarını da takip edecek. Larsen, maç sonlarında hakem toplantılarına katılacak.