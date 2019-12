-LARRY KING'DEN EKRANLARA VEDA WASHINGTON (A.A) - 17.12.2010 - Amerikan televizyonunun efsane talk-şov sunucusu Larry King, bugün CNN televizyonunda 25 yıldır yayınlanan "Larry King Live" adlı programının finalini yaparak ekranlara veda etti. CNN'de 25 yıl boyunca ABD Başkanları ve siyasetçilerden, eğlence ve sanat dünyasının yıldızlarına, sporculardan gündemin önemli isimlerine kadar binlerce kişiyi masasına konuk eden ve "en uzun süreli televizyon programı" alanında Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 77 yaşındaki ünlü sunucunun son programı duygu yüklü anlara sahne oldu. Son programını, "İyi akşamlar ve son 'Larry King Live' programına hoşgeldiniz. Bunu söylemek zor, bugünün geleceğini biliyordum" sözleriyle açan King'in programın sonlarına doğru gözlerinin dolduğu gözlendi. King, programını bitirirken, "Ne diyeceğimi bilemediğim anları hayatımda çok sık yaşamadım. Bu programla alakalı herkese teşekkür etmek istiyorum. 25 yıl önce başkent Washington'daki küçük bir stüdyoda programıma başlarken, bu kadar uzun süreceğini hiç düşünmemiştim. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum, ama izleyicilerim, size şunu söyleyeceğim; 'Elveda yerine, 'şimdilik hoşçkal'a ne dersiniz?" diye konuştu. King'in son programı bazı sürprizlere de sahne oldu. İki ABD Başkanı, şimdiki Başkan Barack Obama ve önceki başkanlardan Bill Clinton da, ünlü sunucuya "güle güle" demek için son programa katılanlar arasında yerlerini aldı. Obama, program sırasında banttan yayınlanan mesajında, "Tüm yaptığınızın sorular sormak olduğunu söylüyorsunuz. Ancak nesiller boyunca bu sorulara verilen yanıtlar bizleri şaşırttı, bilgilendirdi ve odalarımızın dışındaki dünyaya gözlerimizi açmamızı sağladı. Sizi tebrik ediyorum" dedi. Programa 29.kez katılan Bill Clinton da, King'e, yıllardır verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederek, "mükemmeldiniz" ifadesini kullandı. California eyaletinde bugünü "Larry King Günü" ilan eden California Valisi Arnold Schwarzenegger, Amerikalı ünlü haber sunucuları Katie Couric, Diane Sawyer, Barbara Walters ve Brian Williams, ünlü talk-şov sunucusu Dr.Phil'in aralarında bulunduğu birçok ünlü isim de King'in son programına konuk oldu. Ünlü sunucunun ailesi de, King'i bu son programında yalnız bırakmazken, dünyaca ünlü caz sanatçısı Tony Bennett de, usta sunucu için "The Best is Yet to Come" şarkısını söyledi. CNN'e 1985 yılında katılmadan önce de yıllarca radyoda çalışan King, yayıncılık hayatı boyunca 50 binin üzerinde röportaj yaptı. King, CNN için de 6 bin civarında program çekti.