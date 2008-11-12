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Spor

Larry Hughes dönüyor

Kirk Hinrich'in sakatlığı ile guard bölgesinde sıkıntı yaşayan Chicago Bulls'a güzel haber.

12 Kasım 2008 02:00



Kirk Hinrich'in sakatlığı ile guard bölgesinde sıkıntı yaşayan Chicago Bulls'a güzel haber.



3 haftadır omzundaki sakatlık nedeniyle forma giymeyen Larry Hughes, antremanlara başladı. Tecrübeli guard perşembe gecesi Dallas Mavericks ya da Cumartesi gecesi Indiana Pacers karşısında takımının formasını giyecek.

Chicago Tribune Gazetesi, Larry Hughes'ın Derrick Rose ile beraber guard bölgesinde ilk 5 başlayacağını yazdı.

Hughes, 2008/09 NBA sezonunda sakatlığı nedeniyle henüz Bulls forması giymedi. Çok yönlü guard geçtiğimiz sezon ortasında takas olduğu Bogalarda 12.0 sayı, 3.2 ribaund, 3.1 asist, 1.4 top çalma ortalamaları yakalamıştı.

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