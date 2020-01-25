Larkin, Euroleague'de üst üste 4'üncü kez MVP

Turkish Airlines Euroleague'de 21'inci haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Anadolu Efes'in ABD'li yıldızı Shane Larkin oldu.

Euroleague'in resmî internet sitesinde yapılan açıklamaya göre; Anadolu Efes'in deplasmanda Real Madrid'i 80-75 mağlup ettiği maçta 36 verimlilik puanıyla oynayan Shane Larkin, üst üstte 4'üncü defa haftanın en değerli oyuncusu unvanının sahibi oldu.

27 yaşındaki yıldız oyuncu müsabakada 32 sayı, 4 asist, 3 ribaunt ve 2 top çalmalık performansı ile takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Rekorunu geliştirdi

Shane Larkin, geçtiğimiz hafta oynanan ASVEL müsabakasında gösterdiği performans sonucu Euroleague'de üst üstte 3'üncü kez haftanın MVP'si seçilerek Euroleague tarihinde bu ödülü üst üste üç hafta kazanan ilk oyuncu olmayı başarmıştı. Amerikalı yıldız basketbolcu bu hafta da MVP seçilerek kırılması güç bir rekora imza attı.

Larkin'in üst üstte haftanın MVP'si seçilmeye hak kazandığı maçlardaki istatistikleri şu şekilde: