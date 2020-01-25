Larkin durdurulamıyor, Anadolu Efes rakip tanımıyor

Turkish Airlines EuroLeague’in 21. haftasında Real Madrid'e konuk olan Anadolu Efes, Shane Larkin’in 32 sayılık performansıyla rakibini 75-80 mağlup etti.

Bu sonuçla Anadolu Efes, 18. galibiyetini alarak ikinci sıra ile galibiyet farkını üç maça kadar çıkardı. Real Madrid ise 15 galibiyette kaldı ve temsilcimizle farkı azaltma şansını yitirdi.

Karşılaşma nasıl geçti?

eurohoops.net'in haberine göre; karşılaşmanın ilk çeyreğinde bitime 07:32 kala Shane Larkin’in üçlüğü ile farkı 2’ye indiren Anadolu Efes, rakibinin 7-0’lık serisi ile geriye düştü.



Larkin’den gelen üst üste 4 sayı ile oyuna dönen temsilcimiz, Doğuş Balbay‘ın sayıları ile 0-7’lik bir seriyi tamamladı ve farkı azalttı. Çeyrek sonunda Chris Singleton’ın devreye girmesi ile ilk çeyrek 20-20 eşitlikle sonuçlandı.

İkinci çeyrekte ağırlığını koyan Larkin, Rodrigue Beaubois’dan da aldığı destek ile takımını taşımaya devam etti. Tibor Pleiss’ı da çeyrek sonunda etkili kullanan Anadolu Efes, son iki dakika içerisinde bulduğu 0-7’lik seri ile soyunma odasına 40-43 önde girdi.

Üçüncü çeyrek ise Shane Larkin fırtınası ile başladı. Hem kendi skorunu üreten hem de asistleriyle takım arkadaşlarını besleyen Larkin, takımının oyunu büyük oranda önde götürmesini sağladı. Singleton ve Beaubois’dan da destek alan Anadolu Efes, son 10 dakikaya 55-59 önde girdi.

Son çeyreğe de iyi giren temsilcimiz, Larkin ve Alec Peters’ın sayıları ile farkı 8 sayıya kadar çıkardı. (58-66) Real Madrid’in 6-1’lik serisi ile farkın 3’e inmesi sonrası Ergin Ataman molası geldi. Moladan da Larkin’in sayıları ile dönen Anadolu Efes, Birleşik Amerikalı süper yıldızının liderliğinde farkı tekrar 6 sayıya çıkardı ancak Real Madrid, Walter Tavares’in etkili savunmasıyla bitime 02:53 kala farkı 1 sayıya kadar indirdi. Tibor Pleiss’ın üçlüğü ile tekrar kontrolü alan Efes, savunmada rakibini üst üste durdurup maçı da kazandı.