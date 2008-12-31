Larissa Tümer ile ilgileniyor



Yunanistan'ın Larissa Takımı'nın Türk futbolcu Tümer Metin'i kadrosuna eklemek istediği bildirildi.





Larrisa Kulübü, geçtiğimiz sezon 3.5 ay süreyle takımın başarısı için ter döken Fenerbahçe'nin terübeli ismi Tümer Metin'le kadrosunu güçlendirmenin hesaplarını yapıyor.



Larissa yetkilileri, Fenerbahçe'de forma giyen Tümer Metin'in kalitesinden şüphe duyulamayacağını, bu çerçevede söz konusu oyuncuyu Larissa renklerine bağlama isteğinin var olduğunu kaydettiler.



Yetkililer, geçen yıl da 3.5 ay süreyle Larissa kadrosunda yer alan Tümer'in, kulüp ile taraftarın beğenisini kazandığını vurguladılar.



Öte yandan, transfer sezonunda yaşça büyük isimlerin kadroya eklendiği, bu durumun geleceğe ilişkin uzun süreli plan yapılmasını zorlaştırdığı, Tümer'in de yaşının 34 olduğu belirtilen değerlendirmede, Türk oyuncunun istenmesi ile takımın yaş ortalamasının düşürülmesi çalışmalarının çakıştığı kaydedildi.



Açıklamada, futbolcunun menajeri ile de görüşüldüğü, takımla ilgili geleceğe dönük kararlar alındığında, oluşturulan oyuncu sentezine uygun olması halinde Tümer ile ilgilenileceği belirtildi.

