Larissa, Pınar Karşıyaka'ya sponsor oldu

İZMİR, (DHA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, geçen ay anlaşmaya vardığı Larissa Göl Evleri\'yle reklam sponsorluğu sözleşmesi yaptı.

Kulüp binasındaki imza törenine Başkan Mutlu Altuğ ve Erden İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mansur Erden katıldı. Yapılan sözleşmeye göre Pınar Karşıyaka\'nın maçlarını oynadığı Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu\'nda Larissa Göl Evleri\'nin reklamları yer alacak, ayrıca koltukları özel olarak boyanan bir tribün, Larissa Göl Evleri Tribünü olarak isimlendirilecek.

Başkan Mutlu Altuğ, törende Pınar Karşıyaka\'nın önemli bir marka olduğuna dikkat çekerek, \"Sponsorlarımız desteğiyle her geçen gün güçleniyoruz. Bu anlamda bize katkı sağlayan Larissa Göl Evleri\'ne teşekkür ediyoruz\" dedi. Erden İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mansur Erden, ise Karşıyaka\'nın yanında olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, \"Pınar Karşıyaka\'nın başarılı bir sezon geçireceğine inanıyorum. Birlikteliğimizin iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum\" diye konuştu.

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