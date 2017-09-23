T24 LogoT24 Logo
Spor

Larissa, Pınar Karşıyaka'ya sponsor oldu

İZMİR, (DHA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, geçen ay anlaşmaya vardığı Larissa Göl Evleri'yle reklam sponsorluğu sözleşmesi yaptı

23 Eylül 2017 19:08

İZMİR, (DHA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, geçen ay anlaşmaya vardığı Larissa Göl Evleri\'yle reklam sponsorluğu sözleşmesi yaptı.

Kulüp binasındaki imza törenine Başkan Mutlu Altuğ ve Erden İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mansur Erden katıldı. Yapılan sözleşmeye göre Pınar Karşıyaka\'nın maçlarını oynadığı Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu\'nda Larissa Göl Evleri\'nin reklamları yer alacak, ayrıca koltukları özel olarak boyanan bir tribün, Larissa Göl Evleri Tribünü olarak isimlendirilecek. 

Başkan Mutlu Altuğ, törende Pınar Karşıyaka\'nın önemli bir marka olduğuna dikkat çekerek, \"Sponsorlarımız desteğiyle her geçen gün güçleniyoruz. Bu anlamda bize katkı sağlayan Larissa Göl Evleri\'ne teşekkür ediyoruz\" dedi. Erden İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mansur Erden, ise Karşıyaka\'nın yanında olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, \"Pınar Karşıyaka\'nın başarılı bir sezon geçireceğine inanıyorum. Birlikteliğimizin iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHABasketbol Süper LigiKarşıyakaLarissa Göl EvleriKulüpBaşkan Mutlu AltuğErdenYönetim Kurulu Başkanı Mansur ErdenYapılanPınar KarşıyakaMustafa Kemal Atatürk Spor Salonu Larissa Göl EvleriLarissa Göl Evleri Tribünü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24