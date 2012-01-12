-Laricani ile neler konuşuldu? ANKARA (A.A) - 12.01.2012 - İran Meclis Başkanı Ali Laricani ile yapılan görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Irak, Suriye ve radar sistemi gibi konuların da gündeme geldiği öğrenildi. TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in daveti üzerine Ankara'ya gelen İran Meclis Başkanı Laricani bu sabah ilk olarak Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'yla kahvaltıda bir araya geldi. Daha sonra Meclis'e geçen Laricani, TBMM Başkanı Çiçek ile görüştü. İki ülke parlamento heyetlerinin katılımıyla devam eden görüşmelerde, ikili ilişkiler, parlamentolararası temasların geliştirilmesi, Suriye ve Irak'taki gelişmeler ele alındı. Meclis Başkanı Laricani'nin TBMM Başkanı Çiçek'le görüşmesinde Türkiye ile İran arasındaki güçlü tarihi bağlar ve komşuluk ilişkilerine vurgu yapıldığı, tarafların ikili ilişkileri daha da geliştirmek için temasları artırmayı kararlaştırdıkları öğrenildi. İran heyetinin diğer temaslarında, Türk yetkililerin Suriye ve Irak'taki gelişmeler hakkındaki kaygılarını dile getirdikleri, Suriye'de Esad rejiminin halkının kanını dökmeye derhal son vermesi ve Suriye halkının haklı reform taleplerinin karşılanması gerektiğinin altını çizdikleri bildirildi. Irak konusunda ise, Irak'ın barış, istikrar ve refah ülkesi haline gelmesi için iki ülkenin birlikte gayret göstermesinin önemine dikkat çektikleri belirtildi. Her iki tarafın da Suriye ve Irak'taki gelişmelerin mezhep odaklı bir görüntü vermesinin Ortadoğu'da barış ve istikrara hizmet etmeyeceği görüşünü teyit ettikleri kaydedildi. Görüşmelerde tarafların ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra, bölgede istikrara beraber katkı yapılması hususunda da görüş birliği içinde oldukları bildirildi. Edinilen bilgiye göre, görüşmelerde ayrıca Türkiye'de kurulan erken uyarı radarı konusu da gündeme geldi. Türk tarafının söz konusu radarın saldırı kapasitesi olmadığını ve bölgede yayılan balistik füze tehdidine karşı bir savunma sistemi olduğunu tekrarladığı öğrenildi.