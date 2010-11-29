-LARİCANİ: BELGELER ABD'NİN SUÇLARININ KANITI ŞAM(A.A) - 29.11.2010 - İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Wikileaks belgelerinin ABD'nin işlediği suçların kanıtı olduğunu söyledi. Laricani, Şam'da yaptığı açıklamada, "Bu dökümanlar, ABD'nin 11 Eylül bahanesiyle ne kadar çok suç işlediğinin kanıtıdır" dedi. ABD'nin 11 Eylül'de Dünya Ticaret Merkezi'ne yapılan saldırıların ardından Irak'ta kitle imha silahları bulunduğunu iddia ettiğini hatırlatan Laricani, "Kitle imha silahları bulunduğu gerekçesiyle Irak'ı işgal ettiklerini söylediler. Ancak bu belgeler gösteriyor ki, bazı terörist gruplarla pazarlık yapmışlar. Bu gerçekten çok kötü bir durum" diye konuştu. Laricani, Suudi Arabistan Kralı Abdullah'ın da aralarında bulunduğu bazı Körfez ülkeleri liderlerinin İran'a ilişkin değerlendirmelerinin yer aldığı belgeler hakkındaysa yorum yapmadı. -"BÖLGE İSTİKRARINA İÇERDEN VE DIŞARDAN KARŞI ÇIKANLAR VAR"- Laricani, bölgedeki istikrarın ve güvenliğin sadece bölgede yaşayan halklar tarafından sağlanabileceğini söyledi. Ancak bölgedeki istikrarın bozulması amacıyla çeşitli müdahaleler yapıldığını belirten Laricani, "Vurgulamak isterim ki, bölgenin istikrarına bölge içinden ve dışından karşı çıkanlar var. Bölge içinden yapılan müdahaleler daha önemlidir ve buna örnek olarak İsrail verilebilir" dedi. "İsrail'in sürekli bölge istikrarının karşısına yeni engeller çıkardığını" belirten Laricani, "ABD'nin de bölgeye içeriden müdahale etmeye çalıştığını" savundu. Ali Laricani "Afganistan, Lübnan ve Irak halklarının içerden ve dışardan müdahalelere dikkat etmesi gerektiğini" söyledi. Lübnan eski Başbakanı Refik Hariri suikastını araştıran mahkemenin "ABD'nin Lübnan'daki istikrarı bozmak için kullanmak istediği bir vasıta" olduğunu savunan Laricani, "Lübnan kendi sorunlarını kendisi çözebilir" dedi.