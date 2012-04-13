Lara Croft'un göğüsleri TBMM'de

TBMM’de Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu’nda Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Çevik ve Polis Akademisi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Osman Dolu, ”Bilişim, Teknoloji ve Çocuk: Sosyal Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu sunum yaptı.

Yrd. Doç. Dr. Dolu, bilgisayar oyunlarındaki kadın ve erkek karakterlerin ortak özelliklerini ayrıntı olarak anlattı. Dolu’nun analizine göre, kadınlar büyük göğüslü ve yoğun makyajlı. Erkekler ise, ‘hiper kaslı’ vücutlu ve ‘gayri seksi’. Video oyunlarında yer alan gerçekten uzak insan vücudu görüntüsünün çocuklar için bir rol model olduğunu ifade etti.

Bilgisayar oyunlarındaki zararlı içeriklerin Türkiye’de bir denetime tabi tutulmadığını vurgulayarak, “Ülkemizde böyle bir kontrol ve denetim bulunmamaktadır, ancak dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinde, oyun reyting ve derecelendirme kuruluşları bulunmaktadır” dedi.



Çocuklara 'iri göğüslü' bir dünya sunuluyor



Video oyunlarında yer alan gerçekten uzak ve fantastik insan vücudu görüntüsünün çocuklar için bir rol model olduğunun altını çizen Dolu “Her iki cinsiyet için de son derece kadınsı ve erkeksi vücut tipleri bulunur ve bu durum o kadar abartılı olarak işlenir ki bu vücuda sahip insanlar aslında gerçekte yoktur. Ancak fantezilerde var olabilirler. Medyada özellikle kadın vücudu obje ve aksesuar olarak yoğun bir şekilde kullanıldığına şahit olmaktayız. Bu durum video oyunları için de aynen geçerlidir” dedi.

Dolu’nun verdiği örnekler arasında filme de uyarlanan Lara Croft, Red Ninja, Anna, Blood Rayne, Death by Degrees, Cat Woman, Wrath, Need fo Speed, Leisure Suit Larry, Grand Theft Auto, Duke Nukem ve Manhunt gibi oyunlar yer aldı.



Kadınlar beyaz ırktan



Özellikle göğüs kafesinin üst tarafına doğru yerleştirilmiş büyük göğüsler, ince bel,yuvarlak hatlar, kırmızı dudaklar ve yoğun bir makyaj eşliğinde belirgin gözler. Hafif açık ağız görüntüsü ve uyarılmış göğüs uçları ile oldukça kadınsı bir görüntü, kısmen giyinik, kısmen çıplak bir vücut ve

vücuda yapışık giysiler. Çoğunlukla beyaz ırktan bir kadın görüntüsü. Hatta oyunda farklı ırklardan kadınların olması durumunda bile bu kadınların renklerinin oldukça açık renkte olduğu görülür.



Kim hangi oyunu oynuyor?



Kadınlar: Rol oyunları, kelime oyunları, bulmaca, macera oyunları, gerçek hayat simülasyonları, online çok oyunculu gerçek hayat oyunları.

Erkekler: Aksiyon oyunları, mücadele oyunları, yarış oyunları, ateşli silah oyunları, spor oyunları, askeri oyunlar, cinsellik içeren oyunlar.



Erkekler ‘gayri seksi’



Geniş omuzlar, ince bel, ince kalçalar. Genellikle abartılı bir şekilde sunulan hiper kaslı vücut yapısı.



500 bin ihbar



Nisan 2012 itibariyle İnternet Bilgi İhbar Merkezi’ne yapılan 500 bin 244 ihbarlar yapıldığını ifade eden Osman Dolu, ihbarların dağılımını ise şöyle açıkladı:

“Müstehcenlik (241 bin 949 / yüzde 48.37), fuhuş (40 bin 25 / yüzde 8), Atatürk aleyhine işlenen suçlar (36 bin 750 / yüzde 7.35), çocukların cinsel istismarı (22 bin 580 / yüzde 4.51), bahis (32 bin 913 / yüzde 6.58), intihara yönlendirme (19 bin 264 / yüzde 3.85), sağlık için tehlikeli madde temini (3 bin 83 / yüzde 0.62), uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (820/ yüzde 0.16)”