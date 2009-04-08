L'Aquila bir daha sallandı, ölü sayısı 228'e çıktı

İtalya'nın L'Aquila kenti TSİ 20.48'de şiddetli bir depremle tekrar sarsıldı. Depremde ölenlerin sayısı da 235'e yükselirken, enkaz altında kalan bir kişi 42 saat sonra kurtarıldı.



İtalya'da mucize kurtuluş



İtalya'nın L'Aquila kenti TSİ 20.48'de şiddetli bir depremle tekrar sarsıldı.

İtalyan yetkililerin büyüklüğünü Richter ölçeğine göre 5,5 olarak açıkladığı artçı sarsıntıyla birlikte L'Aquila'da bazı binaların yıkıldığı öğrenildi. Deprem, L'Aquila'ya 90 kilometre uzaklıktaki başkent Roma'da da hissedildi.

İtalya'nın orta kesimlerindeki L'Aquila kentini vuran şiddetli depremde ölenlerin sayısı 235'e yükseldi.

Mali Polis Okulu'nun hangarında bu akşam yapılan ceset sayımı sonucunda, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 235 olduğu belirtildi.

Öte yandan kurtarma ekipleri, L'Aquila'da yıkılan bir öğrenci yurdunun enkazı altındaki dört öğrencinin de yaşamlarını yitirmiş olduklarını açıkladı.

Portekiz açıklarında deprem



Bu arada Portekiz açıklarında da Richter ölçeğine göre 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Portekiz Meteoroloji Kurumu, depremin Porto Santo adasının 500 km kuzeyinde meydana geldiğini duyurdu.

Depremde ölen ya da yaralanan olmadı.