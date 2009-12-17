Laptopla telekulak

Ergenekon davasının tutuksuz sanığı Hakan Şanlı’nın bilgisayarındaki bilgiler ‘signet’ isimli sistemle telefon dinlemelerin rahatça yapılabildiğini ortaya koydu.



Laptopun içine konan cihaz çevredeki bütün telefon ağlarını tarıyor ve baz istasyonu üzerinden hedef kişinin telefonları dinleniyor. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, son iki yılda ard arda çıkan haberlerle toplumsal paranoya haline gelen telefon dinlemenin nasıl yapıldığı Ergenekon davasının tutuksuz sanığı Hakan Şanlı’nın bilgisayarındaki bilgilerden anlaşıldı. İddianamede yer alanlara göre, laptop’a takılan Signet adlı sistemi satın alan herkes, istediği kişileri dinleyebilir, kaydedebilir. Bu ve benzeri sistemleri yurt dışından getirerek, Türkiye’de satan Hakan Şanlı’nın bilgisayarında demosu bulunan Signet şöyle çalışıyor:





İstasyon görevi



Kablo gerekmeden, hat almadan yasa dışı dinleme yapabileceğiniz cihaz kolay taşınıyor, pille çalışıyor ve bir laptop’un içine konuyor. Çalışmaya başladığında çevredeki bütün telefon ağlarını taramaya başlıyor. En yakın baz istasyonunu tespit ediyor ve kilitleniyor. Bu baz istasyonundan geçen tüm telefon trafiğini izleyebiliyor. Dinlemek istediğiniz kişinin bulunduğu yere en yakın baz istasyonuna bu cihazla bağlandığınızda hedef kişi ve bu baz istasyonu üzerinden iletişim sağlayan diğer cep telefonlarını dinleyebiliyorsunuz. Cihaz baz istasyonunun yerine geçtiği için tüm konuşmalar cihazdan geçerek gidiyor.



Sisteme dinlenecek 1000 telefon numarası kaydedilebiliyor. Numaralar önem sırasına göre girildiğinde, sistem en önemliden dinlemeye başlıyor. Aynı anda 3 hedeften biri canlı dinlenirken, diğer 2’sinin görüşmeleri de bilgisayara kaydedilebiyor. Yani 3,5,9 ve 124. sıradan girilen telefon numaraları aynı anda görüşme yapıyorsa, sistemden 3’ü canlı dinlemek, 5 ve 9’u da kayıt etmek mümkün.





Jandarmaya 10 kriptolu telefon



Hakan Şanlı ifadesinde, İsrail patentli “Nice Track” isimli cihaz ile “Signet 1” ve “Signet 2” sistemlerini Ankara Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı ve TSK’ya satmak üzere sunduğunu ancak satışın gerçekleşmediğini söyledi. Şanlı, savcıya Jandarma İstihbarat’a, yurt dışından 10 kriptolu telefon getirdiğini söyledi. Telefonlar, üç ay sonra Şanlı’ya iade edildi.





Türkiye'de kaç tane var



Bu dinleme sisteminden Türkiye’de kaça tane var ve kimlerin elinde? Kaç kişinin telefonu dinleniyor? Bu kişiler kimler? Dinlemeler yasal mı yoksa yasadışı mı? Hangi kurumlar dinleme yapıyor? Bunlar şimdilik cevap bekleyen sorular...





Milyon dolarlık dekontlar



963 Ankara doğumlu Hakan Şanlı, 1985’de spor malzemeleri satarak ticaret hayatına atıldı. Sanıklardan Ergün Poyraz’la Emin Şirin’i tanıdığını söyleyen Şanlı’nın hesabına, emekli Jandarma Genel Komutanı Şener Eruygur ve emekli Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman’dan para aktarıldığı dekontlardan anlaşılmıştı. 1 milyon 500 bin doları önce açıklayamayan Hakan Şanlı, daha sonra 1 milyon 50 bin dolar karşılığında internet izlemeye yarayan dört sistem sattığını söylemiş ve paranın örtülü ödenekten karşılandığını iddia etmişti.