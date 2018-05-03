LAPTOP HIRSIZI KAMERADA

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

Şişli\'de bir kişi otomobilden laptop çaldı. O anları güvenlik kameraları kaydetti.

Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayı Şişli\'de yaşandı. Bir süre otomobilin yanında bekleyen hırsız caddeden kimsenin geçmediği sırada harekete geçti. Otomobilin camını kıran hırsız iki laptopla kayıplara karıştı. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri olayı C.K.\'nın gerçekleştirdiğini belirledi. C.K. polis operasyonuyla yakalandı, çıkarıldığı mahkemece de tutukladı.

Görüntü Dökümü:

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-C.K.\'nın otomobilin yanındaki görüntüsü

-Otomobilin kapısının açılarak dizüstü bilgisayarların çalınması



