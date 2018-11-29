Lapseki'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale), (DHA)- TRAKYA\'da dün geceden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı, sabaha karş Çanakkale\'nin Lapseki ilçesinin de yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Kar yağışı sabaha karşı Lapseki ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Şahinli köyünün yanı sıra, 650 rakımlı Dumanlı Tepesi de beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Yüksek kesimlerde kar yağışıyla birlikte yoğun sis de yer yer etkili oluyor.

Kar yağışının aralıklarla devam ettiği Lapseki ilçesinin yüksek kesimlerdeki köy yollarında ise şu an için ulaşımı olumsuz etkileyen bir durum yaşanmadığı belirtilirken, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri ise hazır durumda bekliyor.



FOTOĞRAFLI