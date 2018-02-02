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Lapseki'de feribottan inen şüpheli, bonzai ile yakalandı

Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde 2 kilo 320 gram bonzai ile yakalanan H

02 Şubat 2018 17:41

Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Lapseki ilçesinde 2 kilo 320 gram bonzai ile yakalanan H.T. (42), gözaltına alındı.
Gelibolu ilçesinden arabalı feribot ile Lapseki ilçesine giden yolcu H.T.\'nin hareketlerinden ve elindeki siyah poşetten şüphelenen vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Gece, Lapseki Feribot İskelesi\'nde bekleyen polis ekipleri, iskeleye yanaşan feribottan inen H.T.\'yi durdurup, üzerini aradı. Aramada, şüphelinin elindeki siyah poşette 2 kilo 320 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli H.T., ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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