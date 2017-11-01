Lapseki'de denizde erkek cesedi bulundu

Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Lapseki ilçesinde sahilden 5 metre açıkta denizde erkek cesedi bulundu.

Lapseki\'nin Şekerkaya Mevkii\'nde, bugün saat 11.30\'da, sahilden 5 metre açıkta denizin üstünde ceset görüldü. Cesedi fark edenler durumu sahil güvenlik ekiplerine ve polise bildirdi. Sahil güvenlik ekiplerince denizden çıkarılan erkek cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Ölen kişinin kim olduğu ve nasıl öldüğünün belirlenmesi için araştırma başlatıldı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürüdüğünü bildirdi.



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