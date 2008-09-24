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Spor

Laporta rehavete karşı uyardı

Joan Laporta, Barcelona’nın ancak sezon sonunda bir kupa kazandıktan sonra gevşeyebileceğini söyledi.

24 Eylül 2008 03:00


Joan Laporta, Barcelona’nın ancak sezon sonunda bir kupa kazandıktan sonra gevşeyebileceğini söyledi. 

Barcelona kulübü başkanı, sırf Guardiola’nın öğrencilerinin haftasonu başarılı bir skor aldıkları için rahatlayamayacaklarını söyledi. Barcelona iki sezondur kupa kazanamıyor.

“Şimdi çok çalışmamız lazım. Eğer Şampiyonlar Ligi’nde ya da Kral Kupası’nda finale ulaşırsak işte o zaman kutlayabiliriz”

Guardiola alt yapı takımını çalıştırdığı için alttan gelen oyuncuları iyi tanıyor ve onları yavaş yavaş A takıma monte ediyor. Altyapıdan gelen oyuncuların ünlü oyuncularla birlikte şans bulması başkanın hoşuna gitmiş durumda.

“Teknik direktörümüz bir çok genci takıma alarak çok cesurca bir karar aldı ancak o ne yaptığını biliyor”

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