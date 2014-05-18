Laos bakanları uçak kazasında öldü

Laos hava kuvvetlerine ait bir uçak öğle saatlerinde düştü. Kazada içinde Savunma Bakanı ve Ulusal Güvenlik Bakanının da bulunduğu 14 kişi hayatını kaybetti.

Laos hava kuvvetlerine ait bir uçak öğle saatlerinde düştü. Kazada içinde Savunma Bakanı ve Ulusal Güvenlik Bakanının da bulunduğu 14 kişi hayatını kaybetti.

Laos hükümetinin yaptığı resmi açıklamaya göre, Laos'un kuzeydoğusundaki Xiangkhouang şehrinde öğle saatlerinde düşen uçakta bulunan, Savunma Bakanı ve başbakan yardımcısı Douangchay Phichit, Ulusal Güvenlik Bakanı Thongban Saengaphon, başkent Vientiane valisi Soukan Mahalat ile birlikte 14 kişi hayatını kaybetti. 11 yolcu ve 6 kabin ekibini taşıyan uçaktan 3 kişi sağ olarak kurtarıldı.

Kazanın sebebi araştırılıyor.