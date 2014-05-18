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Dünya

Laos bakanları uçak kazasında öldü

Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, Ulusal Güvenlik Bakanı, başkent Vientiane Valisi ile birlikte 14 kişi hayatını kaybetti

18 Mayıs 2014 11:02

Laos hava kuvvetlerine ait bir uçak öğle saatlerinde düştü. Kazada içinde Savunma Bakanı ve Ulusal Güvenlik Bakanının da bulunduğu 14 kişi hayatını kaybetti.

Laos hava kuvvetlerine ait bir uçak öğle saatlerinde düştü. Kazada içinde Savunma Bakanı ve Ulusal Güvenlik Bakanının da bulunduğu 14 kişi hayatını kaybetti.

Laos hükümetinin yaptığı resmi açıklamaya göre, Laos'un kuzeydoğusundaki Xiangkhouang şehrinde öğle saatlerinde düşen uçakta bulunan, Savunma Bakanı ve başbakan yardımcısı Douangchay Phichit, Ulusal Güvenlik Bakanı Thongban Saengaphon, başkent Vientiane valisi Soukan Mahalat ile birlikte 14 kişi hayatını kaybetti. 11 yolcu ve 6 kabin ekibini taşıyan uçaktan 3 kişi sağ olarak kurtarıldı.

Kazanın sebebi araştırılıyor.

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