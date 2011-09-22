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Dünya

Langırtın da müzesi kuruluyor BALTIMORE (A.A)

22 Eylül 2011 05:46

-Langırtın da müzesi kuruluyor BALTIMORE (A.A) - 22.09.2011 - Langırtın bir oyundan fazlası olduğuna inanan koleksiyoncu David Silverman, ABD'nin en büyük langırt müzesini açıyor. Baltimore kentinde kasım ayında açılacak Ulusal Langırt Müzesi'nde, langırtın (pinball) 18. yüzyıl Fransası'na uzanan doğuşu, ABD'ye yayılışı ve 1946'da paletlerin eklenmesiyle gelişen tarihini anlatan sergiler ve müzeyi kuran Silverman'ın koleksiyonunda bulunan 900'e yakın langırt makinesi yer alacak. Langırt müzesinde ayrıca, özel toplantılar için alanlar, eğitim programları ve oyun oynanabilen langırt makineleri de olacak. Müzede yaptığı açıklamada, ''Langırt bir oyundan fazlasıdır'' diyen Silverman, bir oyun salonu değil bir müze kurduklarının altını çizdi. Koleksiyonuna 20'li yaşlarda evine aldığı bir langırt makinesiyle başlayan Silverman, daha sonra sayıları giderek artan langırt makinelerini bir depoda saklamaya başlamış. Video oyunları, gelişen teknoloji ve oyun salonlarının sayılarının giderek azalmasıyla ABD'de sadece bir langırt makinesi üreticisi kaldığı belirtiliyor. ABD'nin New Jersey ve California gibi kentlerindeki diğer langırt müzeleri de binlerce ziyaretçinin ilgisini çekiyor. Ülkenin en büyük langırt müzesini kuran Silverman, bu müzenin gelecek nesillerde langırt oyununa ilgiyi artırmasını umduğunu ifade ediyor.

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