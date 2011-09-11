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Ekonomi

Landau: ''İsrail doğalgaz yataklarını savunacak'' HERZLIYA (A.A)

11 Eylül 2011 22:03

-Landau: ''İsrail doğalgaz yataklarını savunacak'' HERZLIYA (A.A) - 11.09.2011 - İsrail Altyapı ve Enerji Bakanı Uzi Landau, ''ülkesinin yakın zamanda keşfettiği doğalgaz yataklarını geliştireceğini ve savunacağını'' söyledi. Landau, katıldığı güvenlik konferansında, bir soru üzerine, ''İsrail, Akdeniz'de sahip olacağımız yatakları destekleyebilir ve güvenceye alabilir. Verebileceğim en basit cevap bu'' dedi. İsrail'in, Akdeniz'de Tamar ve Livyatan bölgelerinde keşfettiği doğalgaz yataklarının on milyarlarca dolar değerinde olduğu belirtiliyor.

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