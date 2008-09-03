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Spor

Land Rover G4 Challenge heyecanı

Land Rover Experience Center'da yarın düzenlenecek olan ve 38 yarışmacının katılacağı Land Rover G4 Challenge yarı final yarışları için geri sayım başladı. 6 Eyl&uu

03 Eylül 2008 03:00

Land Rover G4 Challenge için geri sayım başladı. Büyükçekmece Gölü kıyısında yer alan Land Rover Experience Center'da  yarın düzenlenecek olan yarışlara 38 sporcu katılacak.


Land Rover G4 Challenge'ın yarı final yarışları, yarın başlayacak. Büyükçekmece Gölü kıyısında yer alan Land Rover Experience Center'da gerçekleşecek organizasyona, 38 sporcu katılacak. 6 Eylül Cumartesi günü sona erecek yarı final yarışları sonucunda 16 sporcu finale yükselecek.

Final yarışlarının ardından başarılı olacak 2 erkek, 2 kadın yarışmacı, uluslararası seçmeler için İngiltere'ye gitme hakkı elde edecek. İngiltere'deki seçmelerde ise Türkiye'yi 2009 yılında Moğolistan'da temsil edecek 1 erkek ve 1 kadın sporcu belirlenecek.

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