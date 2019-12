Lance hazır değil

Efsanevi bisikletçi Lance Armstrong, bu cumartesi başlayacak İtalya Turu'na hazır hissetmediğini söyledi





Lance Armstrong, İtalyan spor gazetesi Gazzetta dello Sport'a İtalya Turu hazırlıklarının istediği gibi yürümediğini söyledi. "Yarışta başkahraman olmak isterdim. Hazırlık için sadece 3 haftam daha olsaydı her şey farklı olurdu."



Fransa Turu'nda 7 kez zafer yaşayan sporcu Mart'ta, İspanya'daki bir yarışta köprücük kemiğini kırdı. Fakat kısa sürede iyileşti. New Mexico'da, geçen hafta koşulan Gila Turu'nda Levi Leipheimer'ın ardında, 2. oldu.



Ancak 3 yılı aşkın emeklilik dönemine Eylül'de son veren 37 yaşındaki yarışçı, kariyeri konusunda tereddütlü. "Kazadan sonra kendime 'Sevgili Lance, hâlâ bisikletin üstünde ne işin var?' diye sordum. Sonra yeniden bisiklete bindim. Her şey bir yana, zihnen iyileşmem gerekiyordu."