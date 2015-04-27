'Lan' artık hakaret sayılacak

Günlük yaşamda sıkça kullanılan "lan" ifadesinin hakaret olmadığı yönündeki içtihadını değiştiren Yargıtay, “Hakarettir, hapis cezası verilmelidir” dedi.

Hakaret davalarına bakan Yargıtay 4’üncü Ceza Dairesi, söz konusu ifadeyi ‘kaba ve rahatsız edici’ olarak kabul etse de hakaret suçundan verilen cezaları bozuyor, beraat kararlarınıysa onaylıyordu.

Sabah gazetesinden Ersan Atar’ın haberine göre, ceza davalarındaki son karar mercii olan Ceza Genel Kurulu ‘lan’ ifadesi için ‘hakarettir’ kararı verdi.

İçtihat değişikliği anlamına gelen ve emsal niteliği taşıyan bu kararla artık ‘lan’ ifadesi hakaret olarak kabul edilip cezalandırılabilecek.