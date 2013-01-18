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Spor

Lampard LA Galaxy takımına gidiyor

Geçen yaz Kuzey Amerika seyahati sırasında, ABD Futbol Ligi MLS'te oynayabileceğini söyleyen Lampard ABD'nin LA Galaxy takımıyla prensip anlaşmasına vardı

18 Ocak 2013 16:17

Chelsea kulübüyle sözleşmesinin uzatılmayacağı açıklanan futbolcu Frank Lampard'ın ABD'nin LA Galaxy takımıyla prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

12 yıldır Chelsea'de top koşturan tecrübeli oyuncuya, haftalık 150 bin sterlini bulan sözleşmesinin uzatılmayacağı bildirildi.

Goal.com sitesinin haberine göre, siteye bilgi veren ABD'li bir kaynağın "Anlaşma tamam" dedi.

LA Galaxy Sözcüsü ise haberi doğrulamaktan, ya da yalanlamaktan kaçındı. Sözcü, Lampard'ın Teknik Direktör Bruce Arena'nın izlediği oyunculardan biri olduğunu söylemekle yetindi.

Bruce Arena gazetecilere yaptığı açıklamada, "Belirli bir oyuncuyla ilgili birkaç hafta içinde bir karar alırsak şaşırmam. Lampard seçeneği de hep var" dedi.

Lampard'ın hem profesyonel, hem de şahsi nedenlerle ABD'yi tercih edeceği belirtiliyor. Lampard geçen yaz Chelsea'nin Kuzey Amerika seyahati sırasında, ABD Futbol Ligi MLS'te oynayabileceğini söylemiş, ama önce kulübünün kontratını uzatıp uzatmayacağını görmek istediğini vurgulamıştı.

(BBCTürkçe)

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