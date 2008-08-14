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Spor

Lampard Chelsea'de kaldı

Sözleşmesi gelecek yıl bitecek olan 30 yaşındaki Frank Lampard'ın, İngiliz kulübüyle olan sözleşmesini 5 yıl daha uzattığı bildirildi...

14 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

FC Chelsea'nin İngiliz orta alan oyuncusu Frank Lampard, kulübüyle 5 yıllık yeni bir sözleşmeye imza attı.  UEFA internet sitesinde yer alan haberde, sözleşmesi gelecek yıl bitecek olan 30 yaşındaki Frank Lampard'ın, İngiliz kulübüyle olan sözleşmesini 5 yıl daha uzattığı bildirildi.

Mavi-beyazlı formayla çıktığı 369 maçta 110 gol kaydeden Lampard, kulübünün 2 kez lig şampiyonu olmasına katkı sağladı. İngiliz futbolcu, kulübün televizyonuna yaptığı açıklamada, kulübüyle yaptığı yeni sözleşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, "Chelsea taraftarlarını mutlu ettiğimi umuyorum. Birçok açıdan zor bir yaz geçirdim. Özellikle de kulüpteki geleceğim hakkında. Bu konuda çok şey yazılıp çizildi. Bunların kimileri doğru değildi, kimilerinde gerçeklik payı vardı, ancak yine de hoş şeyler değildi. Artık bunları bir kenara koyup, yolumuza devam edelim" dedi.

Kulübün Brezilyalı teknik direktörü Luiz Felipe Scolari de Lampard'ın kulüpte kalmasına sevindiğini belirterek, "Kilit oyuncularımdan biri olan Frank, Chelsea'nin gelecekteki başarısı için de hayati bir isim" diye konuştu.

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