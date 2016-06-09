Lammert Erdoğan'a sert çıktı



Alman Federal Meclisi Başkanı Norbert Lammert, Ankara'nın tavrını sert bir dille eleştirdi.

"Tek bir vekile tehdit yoluyla baskı yapmanın, tüm parlamentoya saldırmakla eşdeğer olduğunu" vurgulayan Lammert, Türkiye'den özellikle siyasetçiler tarafından yapılan eleştirilerin meclis üyelerine yönelik tehdit ve hakaretlere zemin hazırladığına işaret ederek, "Türkiye'deki bazı üst düzey politikacılar açıklamalarıyla, Ermeni soykırımı kararı nedeniyle Meclis üyelerine nefret dolu tehditler ve hakaret içeren söylemlere kısmen ön ayak oluyor" eleştirisini getirdi.

Lammert "21. yüzyılda demokratik bir seçimle işbaşına gelmiş bir cumhurbaşkanının, yine demokratik seçimle görevlendirilmiş Alman Federal Meclis üyelerinin Türkiye kökeninden şüphe etmesini, kanlarını 'bozuk' olarak nitelendirebileceğine hiç ihtimal vermezdim" dedi ve "Meclis üyelerinin bir de teröristlerin uzantısı olduğu yönündeki iddialarını tamamen geri çeviriyorum" şeklinde konuştu.

PKK uzantısı suçlaması

Alman Federal Meclisi 2 Haziranda, 1915 olaylarının soykırım olarak tanımlanmasını öngören tasarıyı kabul etmiş, bunun üzerine Türkiye'den yoğun tepkiler gelmişti. Ankara tasarının kabulünden hemen sonra Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu'nu geri çağırmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ermeni soykırımı kararına sert tepki göstermiş, başta Almanya Başbakanı Merkel, tasarının gündeme gelmesine öncülük eden isimlerden Yeşiller Partisi Milletvekili Cem Özdemir ve oylamayada 'evet' oyu kullanan Türkiye kökenli milletvekillerinin 'kökeninden şüphe duyduğunu' belirterek bu kişilere kan testi yapılması gerektiğini söylemişti. Erdoğan 'bu vekillerin PKK'nın uzantısı olduğunu' iddia etmişti.

Dün de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bir açıklama yaparak Federal Alman Meclisi'nde Ermeni soykırımı karar tasarısının kabul edilmesine verilecek tepki konusunda Dışişleri Bakanlığı'nın bir eylem planı hazırladığını söyledi.

Schulz'dan eleştiri

Öte yandan Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz da Erdoğan'a son derece ciddi eleştirilerde bulunarak, kendisinden Alman parlamenterlere yönelik saldırılarını durdurmasını istedi.

Schulz Erdoğan'a gönderdiği mektupta, "Görevleri gereği parlamentoda yetkisini kullanan milletvekilleri, siyasi bir karar aşamasında hiç bir zarara uğramadan farklı görüşlerini ortaya koyabilirler ve bu yüzden de teröristlerle ilişkilendirilemezler" ifadelerine yer verdi.