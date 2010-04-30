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Dünya

Lamborghini'den Çin'e özel otomotiv

Lamborghini, Çin pazarı için 10 otomobille sınırlı olacak üretim gerçekleştireceğini açıkladı.

30 Nisan 2010 03:00

T24- Lamborghini, Çin pazarı için, 10 otomobille sınırlı olacak şekilde Murcielago LP 670-4 SuperVeloce üretimini gerçekleştireceğini açıkladı.


Konuya ilişkin yapılan açıklamada, 2010 Pekin Auto Show'da Gallardo LP 570-4 Superleggera Asya prömiyerini de gerçekleştiren Lamborghini'nin, büyük taleple karşılaştığı Çin Halk Cumhuriyeti'nde bayi sayısını artırdığı belirtildi.


Yapılan açıklamada, Lamborghini Murcielago'nun Çin versiyonunun, üzerinde numaraları bulunan sadece 10 araçla sınırlı olarak Çin'de sayıları giderek artan spor otomobil koleksiyonerlerine sunulduğu kaydedildi.


Konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Automobili Lamborghini S.p.A.'in Üst Yöneticisi (CEO) ve Başkanı Stephan Winkelmann, Automobili Lamborghini'nin, özel olarak Çin pazarı için tasarladığı amiral gemisi modeli Murcielago LP 670-4 SuperVeloce'yi 2010 Pekin Auto Show'da lanse etmesinin Çin'e ve Çin'deki süper spor otomobil kültürünün yüksek gelişimine karşı Lamborghini'nin sahip olduğu bağlılığı gösterdiğini belirtti.


Winkelmann, “Geçen yıl Automobili Lamborghini, Çin'de yüzde 11 büyüme kaydetti. 20 Nisan'da Çin'deki yedinci Automobili Lamborghini yetkili satıcımızı Shenzhen'de açtık. Xiamen'deki sekizinci showroomumuzun açılışı da yakında gerçekleşecek. Çin'in süper spor otomobil kullanıcıları, koleksiyonerleri ve hayranları ile Lamborghini'ye duyduğumuz tutkuyu paylaşabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

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