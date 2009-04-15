Lamborghini, 60 milyon euro kar etti







İtalyan spor otomobil üreticisi Lamborghini, geçen yıl karını artırarak 60 milyon avro kar etti.



Satışları bakımından Avrupa'nın en büyük otomotiv üreticisi Volkswagen'a bağlı Lamborghini şirketi, geçen yıl karını önceki yıla göre yüzde 27 artırarak 60 milyon avroya çıkardığını açıkladı. Şirket, 2007 yılında 47,1 milyon avro kar etmişti.



Şirket, 2007 yılında 467,1 milyon avro olan satışlarını geçen yıl yüzde 2,5 artırarak, 478,8 milyon avroya yükseltti. Önceki yıl 2,406 otomobil satan şirket, geçen yıl bu rakamı 2,430 adete çıkardı.



Şirketin otomobil satışları Çin ve Orta Doğu'da artarak, ABD'de satışların yüzde 20,3 düşmesini dengeledi. Şirket ABD'de 2007 yılında 930 adet, geçen yıl ise 741 otomobil sattı.



Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere Orta Doğu'da 2007 yılında 100 otomobil satan şirket, geçen yıl satışlarını yüzde 66 artırarak 166 adete yükseltti. Çin'de önceki yıl 28 adet, geçen yıl ise 72 adet Lamborghini otomobil satıldı.



Şirket üst yöneticisi Stephan Winkelmann yaptığı açıklamada, "Dünyada ekonomideki belirsizlikler ışığında, bu yeni yıl bilhassa iş stratejimizin sürdürülebilirliğini kanıtlıyor. Bizi zor günlerin beklediğini biliyoruz, ancak lüks markamızın değerini ve cazibesini artırdık ve gelecekte karşılaşacağımız güçlüklerin üstesinden gelmeye hazırız" dedi.

