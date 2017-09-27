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Lambayı yakınca eve sızan doğalgaz infilak etti: 3 yaralı (2)

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA)- BURSA’da, okula gidecek çocuklarına kahvaltı hazırlaması için eşini uyandıran Cevdet Türkoğlu, yüzünü yıkamak için gittiği banyonun ışığını açınca eve sızan doğalgaz infilak etti

27 Eylül 2017 13:22

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA)- BURSA’da, okula gidecek çocuklarına kahvaltı hazırlaması için eşini uyandıran Cevdet Türkoğlu, yüzünü yıkamak için gittiği banyonun ışığını açınca eve sızan doğalgaz infilak etti. Patlama ardından 3 odalı evde yangın çıktı. Cevdet Türkoğlu, eşi Hamidiye ve 15 yaşındaki çocukları Berat’ın vücutlarında yanıklar oluşurken, diğer odada uyuyan 10 yaşındaki Nazlı ve 7 yaşındaki Gamze yara almadan alevlerin içinden kurtarıldı.
Olay, merkez Osmangazi İlçesi Hamitler Mahallesi 3\'üncü Aksu Sokak\'ta meydana geldi. Sabah saatlerinde okula gidecek olan çocuklarına kahvaltı hazırlaması için eşi Hamidiye Türkoğlu’nu uyandıran Cevdet Türkoğlu, yüzünü yıkamak için gittiği banyonun ışığını açmak için düğmeye  bastı. Bu sırada gece mutfaktan sızan ve eve dolan doğalgaz infilak etti. 3 odalı evde bulunan elektrik tesisatının da alev almasıyla birlikte yangın çıktı. Çıkan yangında 48 yaşındaki Cevdet Türkoğlu eşi 46 yaşındaki Hamidiye ve çocukları Berat, vücudlarının çeşitli yerlerinden yanarak yaralandı. Diğer odada yatan Nazlı ve Gamze ise patlamanın sesiyle uyanan komşularının müdahalesiyle alevlerin içerisinden yara almadan kurtarıldı.
Haber verilmesi sonucu gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalen ardından Cevdet Türkoğlu ve oğlu Berat Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hamidiye Türkoğlu Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Nazlı ve Gamze Türkoğlu ise yakınları tarafından kendi evlerine götürüldü. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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