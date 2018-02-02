T24 LogoT24 Logo
Gündem

Lakonta sahibi intihara kalkıştı, çalışanlar kurtardı

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, lokanta işleten N

02 Şubat 2018 21:21

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde, lokanta işleten N.K.(58), iş yerinde iple kendini asarak intihara kalkıştı. N.K., durumu fark eden çalışanlar tarafından kurtarıldı.
Olay, Camiatik Mahallesi Zincirlihan Sokak üzerinde meydana geldi. İş yerinin önünde çalışanlarına intihar edeceğini söyleyen N.K., kapıyı kilitledi. N.K., içerde kendini asarak intihar girişiminde bulundu. Lokantada çalışan Ş.İ. ve D.C., kilidi kırıp içeri girerek, N:K.\'yı kurtardı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan N.K., ambulansla Malkara Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. N.K.\'nın yakınları, hastaneye akın ederken, polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat YAYINMALKARATekirdağDHA TEKİRDAĞ MalkaraOlay Camiatik Mahallesi Zincirlihan SokakLokantadaNKMalkara Devlet HastanesiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24