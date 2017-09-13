Lakers'tan Kobe Bryant'a büyük jest

NBA takımlarından Los Angeles Lakers, kulübün efsane isimlerinden Kobe Bryant'ın 19 sene boyunca terlettiği 8 ve 24 numaralı formaları 18 Aralık'ta Golden State Warriors maçının devre arasında emekliye ayıracaklarını duyurdu.

Los Angeles ekibinin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, NBA kariyeri boyunca yalnızca Los Angeles Lakers forması giyen ve 19 sezon toplamında 25 sayı ortalamasıyla oynayan efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın giydiği 8 ve 24 numaralı formaların emekliye ayrılacağını duyurdu.