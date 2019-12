Lakers'ın gecesi

NBA'de geçtiğimiz sezonun iki finalisti Los Angeles Lakers ile Boston Celtics, Los Angeles'ta karşı karşıya geldi. Staples Center'da merakla beklenen mücadeledede ilk yarıyı 51-45 önde kapayan Lakers, salondan 92-83 galip ayrılmayı başardı.Son 4 dakikaya geride girmesine karşın, bu andan itibaren 12-3'lik bir seri yakalayarak salondan zaferle ayrılan ev sahibi ekip, ezeli rakibinin 19 maçlık galibiyet serisine son verdi.Rakibini 17 top kaybına zorlayan Los Angeles Lakers, geçtiğimiz sezon final serisinde 4-2 kaybettiği Celtics'ten rövanşı da almış oldu.Evinde üst üste 12. maçından da galip ayrılan Lakers'ta, 43 dakika sahada kalan süper yıldız Kobe Bryant, kullandığı 23 atışın 13'ünde isabet bularak geceyi 27 sayı-9 ribaunt-5 asistle tamamladı. İspanyol forvet Pau Gasol, 7'si son 3 dakikada olmak üzere Boston potasına 20 sayı bırakırken, 3 ribaunt-5 de asist yaptı.Ev sahibinde Sasha Vujacic 10 sayı-2 ribaunt, Lamar Odom da 10 sayı-7 ribaunt-2 asistle katkıda bulundular.Lakers'da aynı zamanda koç Phil Jackson da 17 yıllık NBA kariyerinde 1000. galibiyetini Boston Celtics karşısında alırken, lig tarihinde bunu başaran 6. koç oldu.Tarihi bir başlangıç yaptığı sezonda 3. yenilgisini alan Boston Celtics'de ise skor yükünü 3 isim çekti. Üç sayılık atışlarda yüzde 22'de kalan konuk ekipte Kevin garnett 22 sayı-9 ribaunt, Paul Pierce 20 sayı-10 ribaunt-3 asist, Ray Allen da 14 sayı-3 asistle oynadılar.NBA'de Orlando Magic, milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu'nun 20 sayıyla sahanın en skorer oyuncusu olduğu maçta New Orleans Hornets'i sahasında 88-68 mağlup etti.Güneydoğu Konferansı'nda ilk sırada yer alan Orlando Magic, Batı Konferansı'nın güçlü takımlarından New Orleans Hornets'i sahasında ağırladı.Hidayet Türkoğlu'nun ilk yarıdaki skorer oyunuyla maça ağrlığını koyan Magic, karşılaşmayı 88-68'lik skorla kazandı.Bu karşılaşmayla birlikte Doğu ve Batı Konferansı'nda haftanın en iyi oyuncuları seçilen Jameer Nelson ile Chris Paul karşı karşıya geldi.Orlando Magic, karşılaşmaya hızlı başladı. 8-0'lık seriyle kontrolü ele geçiren ev sahibi takım, ilk 6 dakikayı 16-4 önde geçti. Rashard Lewis'in basketleriyle farkı açmaya devam eden Magic, ilk çeyreği de 29-14 üstün bitirdi.İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle başlarken, Hidayet Türkoğlu ve Jameer Nelson'ın üst üste kaydettiği sayılarla Magic skoru 47-27'ye getirerek farkı 20 sayıya kadar çıkarttı. New Orleans'ın savunmasını çok rahat aşan ev sahibi ekip, soyunma odasına tam 30 sayı farkla önde gitti: 61-31Magic forması giyen milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu, ilk yarıda 5/7 saha içi isabetiyle 15 sayı üreterek sahanın ne skorer ismi oldu. 3 sayı çizgisinin gerisinden kullandığı 3 şutu da sayıya çeviren yıldız oyuncu, istatistiklerine de 4 asist – 3 ribaunt ve 1 blok ekledi.İkinci yarının ilk dakikalarında iki takım da skor üretmekte zorlanırken, Hornets pota altından ürettiği basketlerle skoru 39-64'e getirerek farkı 25 sayıya indirdi. Rashard Lewis-Jameer Nelson ikilisiyle konuk takıma karşılık vermekte gecikmeyen Magic, üçüncü çeyrekte son 5 dakikaya girilirken farkı 31 sayıya yükseltti: 72-41James Posey ve Morris Peterson'ın 3 sayılık basketleriyle farkı 20 sayıya indirmeyi başaran Hornets, son çeyreğe de 74-55 geride başladı.Sahasında oynadığı son 7 maçı kazanmayı başaran Magic, son çeyreğe de Mickael Pietrus'un 3 sayılık basketiyle hızlı girdi. Hidayet Türkoğlu'nun hücumda yeniden sahneye çıkmasıyla birlikte farkı yeniden 26 sayıya kadar çıkaran ev sahibi takım, sahadan da 88-68 galip ayrıldı.Milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu 20 sayı – 6 ribaunt – 5 asist – 1 blokluk performansıyla sahanın en skorer oyuncusu oldu. 6/12 saha içi isabet oranı yakalayan yıldız oyuncu, 3 sayılık atışlarda ve serbest atış çizigisinden de 4/6 ile oynadı.Rashard Lewis 18 sayı – 6 ribaunt – 4 asistle galibiyette önemli rol oynarken, All-Star pivot Dwight Howard da 15 ribaunt – 12 sayı – 3 blok – 1 asistle double-double yaptı.Konuk ekipte David West 13 sayı – 7 ribauntla karşılaşmayı noktalarken, Chris Paul 12 sayı – 4 ribaunt – 4 asistle, Devin Brown 12 sayı – 3 ribauntla katkı yaptı.