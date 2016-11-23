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Spor

Lakers'ı Young'ın üçlüğü kurtardı

Los Angeles Lakers, Oklahoma City Thunder'ı son saniye üçlüğüyle 111-109 mağlup etti

23 Kasım 2016 13:04

Los Angeles Lakers, Oklahoma City Thunder’ı 111-109 yenerek 15’nci maçında 8’nci galibiyetini alırken 2 maçlık yenilgi serisini de bitirdi.

Maçın bitimine 5 saniye kala Brandon Ingram‘ın asistinde Nick Young‘ın zor pozisyondaki isabetli üçlüğü Lakers’ı 111-109 öne taşırken 2.9 saniye kala Russell Westbrook‘un 3 sayılık atış girişimi sonuçsuz kalınca evsahibi ekip galibiyetle salondan ayrılan taraf oldu.

basketball.com.tr'nin haberine göre; bu yıl 7’nci kez kaybeden Oklahoma ise son iki maçından yenilgiyle ayrıldı.

Lakers’da Jordan Clarkson 18 sayı, 3 ribaunt, 4 asist, Nick Young 17 sayı, 2 ribaunt, Timofey Mozgov 16 sayı, 3 ribaunt, Lou Williams 13 sayı, 5 asist, Jose Calderon 12 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, Brandon Ingram 11 sayı ile maçı bitirdi.

Oklahoma City Thunder’da Russell Westbrook 34 sayı, 13 asist, 8 ribaunt ile oynarken 2 top çalıp 8 top kaybetti. Kullandığı 30 şutun 13’ünde isabet kaydetti.


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LA Clippers 123 - Toronto Raptors 115

Atlanta Hawks 94 - New Orleans Pelicans 112

New York Knicks 107 - Portland Trail Blazers 103

Denver Nuggets 110 - Chicago Bulls 107

LA Lakers 111 - Oklahoma City Thunder 109.

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