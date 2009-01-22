Lakers'da Bynum parladı



Los Angeles Lakers, genç pivotu Andrew Bynum'ın 42 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta Los Angeles Clippers'ı 108-97 mağlup etti.



NBA'e oynanan 11 maçla devam edilirken, iki Los Angeles ekibinin karşılaşmasında gülen taraf, üçüncü çeyrekteki etkili oyunuyla Lakers oldu. İlk yarısı başa baş geçen maça ikinci yarıda ağırlığını koyan Batı'nın lideri, salondan 108-97 üstün ayrılarak, Clippers'a karşı üst üste 7. maçında da galip geldi.



İki gün önceki Cleveland maçında parmağından sakatlanmasına karşın galibiyette önemli rol oynayan süper yıldız Kobe Bryant, Clippers'a karşı da 18 sayı-12 asist-10 ribauntla oynayarak kariyerinin 16. 'triple-double'ını yaptı.



Lakers adına geceye damgasını vuran isim ise Andrew Bynum oldu. 21 yaşındaki pivot, 17/24 saha içi isabeti ve 8/11 serbest atış oranı ile 42 sayı kaydederek, kariyer rekoru kırdı. Kobe haricinde 2003'te Boston'a 48 sayı atan Shaquille O'Neal'dan bu yana 40 sayıyı geçen ilk Lakers'lı olan Bynum, 15 ribaunt alıp, 3 de blok yaptı.



33-8 galibiyet oranı ile Batı Konferansı rekorunu geliştiren Lakers'da Lamar Odom 19 sayı-9 ribaunt, Pau Gasol de 10 sayı-6 ribauntla oynadılar.



Son 15 maçın 14'ünü kaybeden Clippers'da ise DeAndre Jordan 23 sayı-12 ribauntla salondan kariyer rekoru kırarak ayrılan diğer isim olurken, Al Thornton da 20 sayı-4 ribaunt-4 asistle mücadele etti.



JAZZ DIŞARIDA SUSKUN



Utah deplasman fobisini bir kez daha yenemedi. Houston'a konuk olan Jazz, sahadan 108-99 mağlup ayrıldı ve son 10 dış saha maçında 7. yenilgisini yaşadı.



Ron Artest ve Tracy McGrady'nin eksikliğine rağmen galibiyete ulaşan Houston'da Rafer Alston 23 sayı-8 asist, Von Vafer 21, Yao Ming-Luis Scola ikilisi de 19'ar sayı ürettiler.



Mehmet Okur'un 8 sayıda kaldığı Utah'ta ise Deron Williams’ın 32 sayı-11 asist, Ronnie Brewer'ın da 23 sayılık performansları yeterli olmadı.